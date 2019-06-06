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Pendik’te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Pendik’te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 hırsız, marketin kasasında bulunan yaklaşık 5 bin lira ile bir miktar sigarayı çalarak olay yerinden kaçtı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:46
Pendik’te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Pendik’te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 hırsız, marketin kasasında bulunan yaklaşık 5 bin lira ile bir miktar sigarayı çalarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi E-5 kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde silah bulunan 2 hırsız motosikletle akaryakıt istasyonunun önüne geldi. Önce kapıdaki pompacıları tehdit eden hırsızlar, market bölümüne girerek kasadaki çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan hırsızlar, bir miktar da sigara aldı. Ardından motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtılar.


İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



“Kasayı boşaltıp sigaraları almışlar”


Olaydan bir süre sonra markete girdiğini söyleyen müşterilerden Metin Tiryaki, “Az önce ben içeri girdim. Kasadaki hanımefendi anlattı bana da olayı. Pompacıları yere yatırmışlar, silahlılarmış. İçeri girmişler. Kasayı boşaltmışlar, sigaraları almışlar. Kısa sürmüş zaten anlık, gitmişler sonra” dedi.


Öte yandan, olaydan etkilenen kadın çalışanın ağladığı görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:46
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