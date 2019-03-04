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Pendik’te aile kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Pendik’te eşiyle sorun yaşayan Şeref Çalışkan eşinin kardeşlerinin evine gitti.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:20
Pendik’te aile kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Pendik’te eşiyle sorun yaşayan Şeref Çalışkan eşinin kardeşlerinin evine gitti. Evde çıkan kavgada silahlar çekildi, Şeref Çalışkan hayatını kaybederken iki kardeş de yaralandı. Polisin incelemeleri sürüyor.


Olay Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Eşiyle sorunları olan Şeref Çalışkan, eşinin kardeşlerinin evine gitti. Burada iki kardeş İsa Ç. ve Musa Ç. ile Şeref Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraf da silahlarına davrandı. Şeref Çalışkan, İsa Ç’nin silahından çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İki kardeş ise bacaklarından vurularak yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:20
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