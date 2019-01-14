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Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

TOKİ tarafından İstanbul Pendik'te yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da 288 bin metrekarelik alanda kurulacak Pendik Millet Bahçesi ihale edildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi bugün gerçekleştirilen Pendik Millet Bahçesi'nde gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği ve derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanesi ile cami, otopark, açık hava sineması, eğlence parkı, piknik alanı ve pazar yeri bulunacak.

İstanbul'u yeni yeşil alana kavuşturacak Pendik Millet Bahçesi, mini göleti, açelya ve su bahçeleri ile donatılmış oturma ve dinlenme alanlarıyla her yaş grubunun keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacak.

Dinlenme, koşma ve yürüme eylemlerinin yapılacağı alanların herkes tarafından erişilebilir bir yapıda kurgulandığı millet bahçesinde, çocuk ve gençlere hitap eden oyun alanları ve amfi tiyatrolar bulunacak.

- "Kent tarım alanları ve ekolojik pazar temaları"

İstanbul ve Pendik'i yeşille buluşturacak Pendik Millet Bahçesi, 288 bin metrekarelik alanda inşa edilecek.

Kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarının da olacağı Pendik Millet Bahçesi'nde, İstanbul'da yetiştirilen meyve ve sebzeler için setler ayrıldı. Bu alanlar kentlinin de katılımının sağlandığı, kompost üretim alanları ile organize edilecek olan ekolojik tarım alanı olarak tasarlandı.

TOKİ tarafından ocak ve şubat aylarında Batman, Elazığ, Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Mersin millet bahçelerinin ihalelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Pendik Millet Bahçesi
  3. TOKi

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