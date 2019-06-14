Pendik Kurtköy’de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. 1 kişinin yaralandığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Pendik Kurtköy’de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
14 Haziran 2019 Cuma 08:58
Pendik Kurtköy’de köpük imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. 1 kişinin yaralandığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:58
YORUM YAZ