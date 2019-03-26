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Pendik 10 yılda 106 okul kazandı

Pendik Eğitim ve Kültür Derneği, 1 Nisan’da görevi sona erecek olan Belediye Başkanı Dr.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Pendik 10 yılda 106 okul kazandı

Pendik Eğitim ve Kültür Derneği, 1 Nisan’da görevi sona erecek olan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin için bir veda yemeği düzenledi. Programa katılan eğitim camiasından çok sayıda yönetici ve öğretmen, 10 yıllık dönemde 106 okul kazanan Pendik’te eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Şahin’e teşekkür etti.


Kısa adı PEKDER olan Pendik Eğitim ve Kültür Derneği, 1 Nisan’da Belediye Başkanlığı görevi sona erecek olan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin için bir veda yemeği düzenledi. Batı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yemeğe Kaymakam İlhan Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, PEKDER Başkanı Cafer Odabaş, Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Taştan ve eğitim camiasından çok sayıda yönetici ve öğretmen katıldı.



“Kadıköy’deyken okulun duvarı için 1 sene beklerdim”


İlk olarak söz alan AK Parti Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Taştan,Başkan Dr. Kenan Şahin döneminde Pendik’e 500 milyon TL’nin üzerinde tutarda okul yaptırıldığını belirterek, “Başkanımız Gençler Soruyor gibi çok güzel okul programları düzenledi. Fiziki yatırımlara da çok önem verdi. Öyle ki bir okul için 3 defa Ankara’ya gittiğine şahit oldum” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da Başkan Şahin ve ekibine teşekkür ederek, “Pendik’te 160 okul var. Emin olun Kenan Şahin’in eli her birine mutlaka değmiştir. Bundan önce İstanbul’da iki ilçede çalıştım. Pendik kadar destek görmedim. Kadıköy’de okul duvarının onarımı için bir sene uğraştığımı bilirim. Pendik’te bizi yoracak işleri başkanımız sağolsun ekibiyle yaptı” dedi.


Programda konuşan PEKDER Başkanı Cafer Odabaş, "Başkanımız eğitimin sadece fiziki değil, her alanıyla ilgilendi” derken, Kaymakam İlhan Ünsal da “1,5 yıldır kendisiyle çalışıyordum, eğitime katkılarına yakınen şahit oldum. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



16’sı devam eden toplam 106 okul


Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin görevi boyunca eğitim alanında yapılan işlerin bir ekip işi olduğunu vurguladı. Eğitim meselesinin tam bir beka konusu olduğunu ifade eden Başkan Şahin; “Aslında görevim boyunca yaptığım işler kişisel gayret değil, hep beraber yapılan işler. Pendik’te meselelere takım olarak baktık. Bence Pendik’in en büyük avantajı bu oldu. Eğitime fazlasıyla önem verdik. Çünkü tarihimizde gördük ki kalkışımız hep eğitimle olmuş. Eğitim ve buna paralel neslimizin başarısı tam bir beka meselesi. 2009’da derslik başına 42 öğrenci varken şu anda bu rakam 29’a düştü. Şu anda 10 yılda 90’a yakın okul, devam eden 16 okul ve hazırda bekleyen 28 okul alanı söz konusu. Görevim boyunca gayretlerimizin neticesini aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
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