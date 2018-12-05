Pencereden minibüsün üzerine düşen öğrenci yaralandı

Pencereden minibüsün üzerine düşen öğrenci yaralandı05 Aralık 2018 Çarşamba 11:55
SİVAS (AA) - Sivas'ta pencereden park halindeki minibüsün üzerine düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.
Diriliş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan lise öğrencisi Nursena Keten, iddiaya göre pencere önünde okul servisini beklediği sırada, dengesini kaybederek park halindeki minibüsün üzerine düştü.
Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Keten, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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