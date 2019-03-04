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Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturduğu apartmanın 3.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:37
Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki dairesinde pencereden dışarıyı seyreden 81 yaşındaki yaşlı kadın, yaklaşık 9 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Emiş Han, sabah saatlerinde kahvaltıdan sonra hava almak ve dışarıya bakmak için oturduğu apartmanın 3. katındaki odasının penceresini açtı. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, yaklaşık 9 metre yüksekten düştü. Yaşlı kadın, apartman bahçesinde bulunan asma sundurmasına çarptıktan sonra beton zemine düştü. Emiş Han’ı kontrol etmek için odasına giren aile fertleri, yaşlı kadını göremeyince açık olan pencereden dışarı baktı. Yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde hareketsiz şekilde gören aile fertleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Han’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:37
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