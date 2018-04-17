Pencereden düşen gazeteci hayatını kaybetti

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan gazeteci Maksim Borodin iki gün önce beşinci kattaki dairesinin penceresinden düşüp komaya girmişti. Suriye meselesi ile alakalı yaptığı haberlerle tanınan ve kamuoyu üzerinde belirleyici etkisi olan gazetecinin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis yaşan olayın arkasında bir suçlu olmadığını belirtse de Borodin'in Rus meslektaşları olayın cinayet olabileceğini iddia ediyor.



