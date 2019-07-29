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Pençedenöz ailesi, Mezitli’de mola verdi

Marmaris’ten yola çıkarak bisikletleriyle Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye yolculuk yapan Pekçedenöz ailesi, Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, öğle yemeğinde bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
Pençedenöz ailesi, Mezitli’de mola verdi

Marmaris’ten yola çıkarak bisikletleriyle Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye yolculuk yapan Pekçedenöz ailesi, Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, öğle yemeğinde bir araya geldi.


Tasarımcı baba Rüştü Pekçedenöz (42) ile noter katibi anne Özgür Pekçedenöz (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10) ile birlikte bin 300 kilometrelik yol kat edecek olan aile, Mezitli’yi çok sevdiklerini ifade etti. Mezitli Belediyesi Kafeteryasında gerçekleşen yemekte baba Rüştü Pekçedenöz, Mezitli Belediyesi’nin bisiklet kullanımı konusunda yaptığı çalışmaları duyduğunu ve ailecek dikkatlerini çektiğini dile getirdi. Kendilerine, ’Küçük 1 aile’ adını verdiklerini belirten Rüştü Pekçedenöz, “Birçok kez Mezitli’de bisiklet kullanımı ile ilgili haberlere tanık olmuştum ama hiç gelip görmemiştim. Bisiklet seyahatimiz sırasında Mezitli bölümünde Başkanımız Neşet Tarhan bizlere eşlik etti. Çok güzel bisiklet yolları var. Üstelik bu bisiklet yolları son derece harika deniz ve tarihi manzara eşliğinde yapılıyor. Mezitlililer bu bisiklet yollarını kullansınlar keyfini çıkarsınlar. Belki de Türkiye’de en güzel bisiklet parkuru Mezitli’dedir. Böylesi güzel bir bisiklet yoluna sahip olmak Mezitli halkının şansıdır. Üstelik bisiklet kullanımını teşvik için büyük çalışma yapan bir belediye başkanları da var. Talep etmeleri durumunda çok daha fazlasını seve seve yapacak olan bir belediye başkanları var. Ben öyle gördüm" dedi.


Bisiklet sayesinde Mezitli’nin içlerine kadar girerek tüm güzelliklerini keşfetme şansı bulduklarını söyleyen anne Özgür Pekçedenöz ise "Mezitli’de yeşile, denize, güzelliklere doya doya bisiklet yolculuğu yapma şansı bulduk. Başkanımıza bisiklete verdiği önem ve gösterdiği misafirperverlik nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.


Bisiklet denilen her yerde Mezitli’den bahsedildiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise ailenin çok önemli bir iş yaptığına dikkat çekti. Pekçedenöz ailesinin bisikletle bin 300 kilometre yolu bisikletle kat etmesi ve hedef olarak Göbeklitepe’yi seçmiş olmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Tarhan, daha temiz ve sağlıklı bir kent için bisiklet kullanımının artması gerektiğini söyledi. Tarhan, “Ben de çoğu zaman bisiklete binerek vatandaşların dikkatini bu yöne çekmeye çalışıyorum. Sağlıklı olmak için, akaryakıt tüketimini azaltmak ayrıca trafik ve park sorununu en dibe indirmek için bisiklet yollarını ve bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
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