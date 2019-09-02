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Mike Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık olmalıyız!

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya’nın Polonya-ABD ittifakını bölmeye çalıştığını ileri sürerek, uyanık olmaz zorunda olduklarını söyledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
Mike Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık olmalıyız!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2. Dünya Savaşı’nın 80’inci yıl dönümü anma törenleri için geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Duda ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Pence, düzenlenen basın toplantısında 2. Dünya Savaşı’nı anma törenlerinde ülkesini temsil etmekten onur duyduğunu, ancak Dorian kasırgası dolayısıyla kalbinin ülkesinde olduğunu söyledi.

Polonya ve Amerika ulusunu istisnai bağların bağladığını, bugün 10 milyona yakın Amerikalının Polonya kökenli olduğunu belirten Pence, özgürlüğe ve inançlarına olan aşkın bu iki ulusun ortak değerleri olduğunu söyledi. "Bizleri aynı zamanda tarih bağlıyor, uluslarımız geçmişte omuz omuza özgürlük için savaştı. Bugün ABD-Polonya ittifakı her zamankinden çok daha iyi. Polonya vizesiz ülke statüsünü elde etmeye çok yakın" şeklinde konuşan Başkan Yardımcısı Pence, Polonya’nın Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 2’sini savunmaya ayırma sorumluluğunu yerine getiren 8 NATO ülkesinden biri olduğunu aktardı.

"ABD ve Polonya asla bölünemeyecek"

Polonya’daki Amerikan askeri sayısını 4 bin 500’den 5 bin 500’e çıkaracaklarını ifade edenMike Pence, bu durumun iki ülke arasındaki anlaşmanın ne denli kararlı, ne denli yıkılamaz olduğunun bir işareti olduğunu söyledi. Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi hususunda ortak çalışmalarının süreceğini de aktaran Başkan Yardımcısı, Moskova’nın gaz ve petrol kaynaklarından yararlanarak Polonya-ABD ittifakını bölmeye çalıştığını ileri sürdü. Pence, "Uyanık olmaz zorundayız. Bizler yalnızca müttefik değil, bir aileyiz. ABD ve Polonya asla bölünemeyecek" şeklinde konuştu.

''Ukrayna’ya yatırım zamanı geldi''

ABD Başkanı Donald Trump’ın sonbaharda Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de dile getiren Mike Pence, önceki gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşerek kendisine ABD’nin desteğini ve Trump’ın yakın zamanda Ukrayna’ya yardım dilimi konusunda alacağı kararı aktardığını söyledi.

''Ukrayna’nın doğusundaki Rus saldırganlığından bu yana ABD Ukrayna'nın yanındadır, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Başkan Trump söz konusu yardım diliminin Ukrayna’nın stabilizasyonu ve güvenliğine yardımcı olacak yatırımlarda kullanılacağından emin olmak istiyor” diyen Pence, Avrupalı partnerlerinin de Ukrayna’ya yatırımda bulunma ve Ukrayna ulusunu desteklemesinin zamanının geldiğini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise görüşmede vizenin kaldırılması, ABD askeri varlığının arttırılmasının yanı sıra savunma harcamalarının arttırılması ve Polonya ordusunun modernizasyonunu da konuştuklarını ifade etti.

''Önümüzdeki birkaç yıl içinde helikopter alımı gerçekleştireceğiz. ABD’nin üretimi dünyanın en ileri teçhizatları arasında. Umut ediyorum ki Amerikalı firmalar da helikopter ihalesinde tekliflerini sunarlar'' şeklinde konuşan Duda, ABD’den ithal ettikleri sıvılaştırılmış doğal gazın aktarıldığı Swinioujscie’deki terminali genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı daha sonra bir araya geldiği Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile kablosuz veri teknolojisi 5G ağlarının inşasının güvenliğine ilişkin bir deklarasyon imzaladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
  1. Mike Pence
  2. Pence
  3. 2. Dünya Savaşı
  4. Andrzej Duda
  5. Mateusz Morawiecki

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