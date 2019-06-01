Pençe Harekatı'nda yeni dalga! Havaya uçuruldu Pençe Harekatı kapsamında, Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonunda, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu havaya uçuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak bölgeye hava harekatı düzenlendiği belirtildi. İmha edildiler Açıklamada, bu kapsamda, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Öte yandan, kara operasyonuna katılan komandoların faaliyetlerine ilişkin bir video görüntüsü de yayınlandı. Tam teçhizatlı bir komandonun, sarp kayalıklarda yürüdüğü anların yer aldığı görüntü, "Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolarımız, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor." başlığıyla paylaşıldı.

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