Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı yükseldi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu. Ayrıntılar Geliyor...

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