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"Pençe" PKK’yı köşeye sıkıştırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekatı, sadece terör örgütüne ait hedeflerin imha edilmesiyle sınırlı kalmazken örgütün içten de çöküntüye girmesini sağladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
"Pençe" PKK’yı köşeye sıkıştırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekatı, sadece terör örgütüne ait hedeflerin imha edilmesiyle sınırlı kalmazken örgütün içten de çöküntüye girmesini sağladı. Yapılan operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların arttığı, örgütün sözde elebaşlarının talimatlarını dinletememeye başladığı tespit edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Hakurk’taki terör örgütüne ait hedeflere yönelik devam eden Pençe - 1 ve Pençe - 2 harekatlarıyla, terör örgütü PKK’nın düştüğü durumun örgütün sözde elebaşılarının verdikleri talimatlarda kendini gösterdiği öğrenildi.


Operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların artması üzerine sözde elebaşlarının motivasyon artırıcı konuşmaların yapılması talimatını paylaştığı belirtildi. Bunun etkili olmaması durumunda ise daha sert tedbirler alınması, infaz dahil çeşitli cezaların uygulanması talimatlarının verildiği bildirildi.


Güvenlik kaynakları, sözde elebaşlarının eylem emirlerinin ise operasyonlar nedeniyle mağaralardan çıkamayan teröristler tarafından tepkiyle karşılandığını, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığını aktardı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
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