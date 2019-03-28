Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi arasındaki görüşmede DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Pence ile el-Halbusi'nin bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmede, DEAŞ sonrası Irak'ta hem ekonomik hem de güvenlik anlamında ABD ile Irak arasındaki yeni iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede terörle mücadelede güvenlik alanındaki iş birliğinin devam etmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'li yatırımcıların Irak'a daha fazla yatırım yapması için atılabilecek adımların da konuşulduğu kaydedildi.

Washington temasları kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile de bir araya gelen el-Halbusi, bugün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirecek.