0553 313 94 23

Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi arasındaki görüşmede DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden yapılanma süreci ele alındı

28 Mart 2019 Perşembe 05:21
Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi arasındaki görüşmede DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Pence ile el-Halbusi'nin bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmede, DEAŞ sonrası Irak'ta hem ekonomik hem de güvenlik anlamında ABD ile Irak arasındaki yeni iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede terörle mücadelede güvenlik alanındaki iş birliğinin devam etmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'li yatırımcıların Irak'a daha fazla yatırım yapması için atılabilecek adımların da konuşulduğu kaydedildi.

Washington temasları kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile de bir araya gelen el-Halbusi, bugün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 05:21
  1. ABD
  2. Irak
  3. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi
  4. Mike Pence

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki
    1. Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri..
    2. Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi..
    3. "Çin, Yeni Zelanda için önemli ve..
    4. Malatya’da tırın çarptığı genç..
    5. ABD, Golan kararıyla BMGK'de yalnız..
    6. Shanahan Irak Meclis Başkanı ile görüştü
    7. "Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi..
    8. Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi..
    9. Suudi Arabistan Veliaht Prensi,..
    10. UNESCO'dan küstah 'Ayasofya Camii'..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    12. Sınırda bulunan askeri birliklere..
    13. Kahramanmaraş'ta "şok" jandarma..
    14. Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii'..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    17. Belçika'da F-35 şoku! "Sorunu olmayan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye..
    19. Doğu Perinçek, İYİ Parti'nin seçim..
    20. Fransızların yarısına göre asker..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    22. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    23. Cumhur İttifakı demokrasi mitinginde..
    24. Ahmet Aras meydanlara sığmıyor
    25. İngiliz Parlamentosunda 8 Brexit..
    26. 8 farklı Brexit önergesi çoğunluk..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    28. İngiltere Avam Kamarasında tartışmaya..
    29. Bakan Soylu, Hayrat Vakfının yeni..
    30. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 5..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi