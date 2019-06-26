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Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:49
Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:49
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