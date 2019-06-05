Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar bayramlaştı
Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.05 Haziran 2019 Çarşamba 10:05
Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekatı’nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi.
Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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