Pençe-3 harekatından acı haber! 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 7 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatı sırasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı." denildi. Pençe 1 ve 2 harekâtlarıyla Hakkâri hattına sızma güzergahındaki Hakurk Vadisi'ni temizleyen Mehmetçik, dün teröristlerin Irak'tan Şırnak'a sızma güzergahındaki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Harekâtı'nı başlatmıştı. İki ayrı cepheyi birleştirip, Irak'ın kuzeyinde fiili güvenli bölgeyi oluşturmayı planlayan TSK, yeni operasyonlarla teröristlerin Sincar üzerinden Suriye'ye geçişleri engelleyecek.

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