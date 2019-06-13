Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Terör hedefleri yerle bir edildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının, hava harekâtı ile vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

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