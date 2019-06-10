0553 313 94 23

15 gündür devam eden Pençe harekatında son dakika gelişmesi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 gündür devam eden Pençe harekatı kapsamında 20 metre aralıklar 3 sığınak daha tespit edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
15 gündür devam eden Pençe harekatında son dakika gelişmesi

Pençe harekatı kapsamında 20 metre aralıklar 3 sığınak daha tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bulunan silah mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
  1. Pençe Harekatı
  2. pençe operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı
    1. Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da..
    2. Büyükşehir Meclisi Toplandı
    3. Eski Pakistan Devlet Başkanı Zerdari..
    4. Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı
    5. Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü
    6. Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
    7. Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören..
    8. Van’da ‘elma içi kurdu’ uyarısı
    9. Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi
    10. Prens Selman'ın planı deşifre oldu! O..
    11. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    12. Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile..
    13. Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya sert..
    14. Çelik'ten "Fatih sondaj gemisi..
    15. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    16. Mustafa Sandal New York’ta..
    17. Kahramanmaraş’ta larva ile mücadele
    18. Ürkmezer’den yeni sürücü belgesi..
    19. Düzce’de bayramda kazalarda 3 kişi..
    20. Jandarma’dan öğrencilere “Sürücü..
    21. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve..
    22. Kapalıçarşı'da altın
    23. 14 yaşındaki kıza cinsel içerikli..
    24. Eskişehir'de köpek yavrusunun telef..
    25. Polatlı’da sezonun ilk buğdayı..
    26. Adapazarı Belediyesi Haziran ayı..
    27. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den İzlanda..
    28. Trafik önlemleri bayramda meydana..
    29. Samsun’da ekmeğe yüzde 25 zam
    30. Batman Üniversitesi’nde bayramlaşma
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"