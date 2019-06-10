15 gündür devam eden Pençe harekatında son dakika gelişmesi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 gündür devam eden Pençe harekatı kapsamında 20 metre aralıklar 3 sığınak daha tespit edildi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
Pençe harekatı kapsamında 20 metre aralıklar 3 sığınak daha tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bulunan silah mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
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