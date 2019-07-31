0553 313 94 23

Pençe Harekâtı’nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
Pençe Harekâtı’nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe Harekâtında daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen 4 PKK’lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Iraklı DEAŞ'lıların aileleri Suriye'den getiriliyor" iddiası
    1. "Iraklı DEAŞ'lıların aileleri..
    2. Maden, "Tüketicinin ayıplı mallara..
    3. Mardin’de polislerin mutlu günü
    4. Haşhaş kapsülü hasadı sürüyor
    5. Başkan Atay, Kurtuluş Mahallesi esnafı..
    6. Çin ile Irak arasındaki ticaret hacmi..
    7. Tohma çayında çamur akıyor
    8. Denizlispor - Galatasaray maçı bilet..
    9. Erdoğan, emekli Orgeneral Büyükanıt’ın..
    10. Toroslar zabıtası, kaldırım işgaline..
    11. Besni Eğitim Vakfı, Rektör Turgut ile..
    12. Erzincan’da TFF C Antrenörlük Kursu..
    13. Muhabbet kuşuyla "zaza"ca muhabbet
    14. Tarlada çalışan işçilerin kaymakam..
    15. Gümüşhane’de ihracat rakamları
    16. Lavanta tarlalarına ilgi giderek..
    17. Dünya Hürmüz Boğazı’ndaki tatbikata..
    18. Kdz. Ereğli TSO’da Müşterek Komite..
    19. Nefes borusuna mama kaçan bebek..
    20. Kadınlardan 17 voleybol takımı..
    21. Kırkpınar Biga’ya geliyor
    22. Öldürülen ABD'li asker sayısı 2 bin..
    23. Türk Telekom'da yeni CEO Ümit Önal oldu
    24. Demokratik Kongo’da eboladan ikinci..
    25. İncirliova sevgi yolunda motosiklet..
    26. Modern pentatlonda kota heyecanı
    27. Bursa Güney Kore’nin markajında
    28. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    29. İran kritik hamlesini duyurdu! 'El..
    30. Ömer Onan: “Her kulüp harcamasını..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"