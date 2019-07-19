Pençe Harekatı’nda şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Harekatı kapsamında şehit düşen asker, Hakkari’de yapılan törenle memleketine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Harekatı kapsamında şehit düşen asker, Hakkari’de yapılan törenle memleketine uğurlandı.



Pençe Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit düşmüştü. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. Öz geçmişin okunması ve Müftü Vekili Osman Doğan’ın yaptığı duanın ardından Şehit Ünal’ın naaşı memleketi Konya’ya uğurlandı.

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