Pençe Harekâtı’nda SA-14 tipi füze ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulunduğunu açıkladı.

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