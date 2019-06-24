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Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
  1. Hakurk bölgesi
  2. Pençe harekatı

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