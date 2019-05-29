Pençe Harekatı’nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor
Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı’nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27
Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı’nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.
Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetlerinin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ilave olarak nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm’lik dağ topları da komando birliklerinin harekâtını etkin şekilde destekliyor.
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