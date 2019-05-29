Pençe Harekatı’nda kara destek vasıtaları teröristleri vuruyor Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı’nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.

Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı’nda kara ateş destek vasıtaları teröristlere göz açtırmıyor.

Kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetlerinin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ilave olarak nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5x18 mm’lik dağ topları da komando birliklerinin harekâtını etkin şekilde destekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.