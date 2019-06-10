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Pençe Harekâtı’nda imha edilen mağara ve sığınak sayısı 100’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda imha edilen mağara ve sığınak sayısının 100’e ulaştığını açıkladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
Pençe Harekâtı’nda imha edilen mağara ve sığınak sayısı 100’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda imha edilen mağara ve sığınak sayısının 100’e ulaştığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK’lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor.


Toplam 43 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtın 15’inci gününde 24 mayın/EYP daha tespit edilerek imha edilen toplam mayın/EYP sayısı 77 oldu. 26 mağara ve sığınak daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş oldu.


Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
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