Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı.05 Haziran 2019 Çarşamba 08:47
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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