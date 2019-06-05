0553 313 94 23

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 08:47
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    1. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5..
    2. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    3. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale..
    4. MSB:"Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    5. Dolarda değer kaybı! İşte son rakamlar
    6. Kara yollarında durum
    7. 05.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Ve ortaya çıktı! Cinayetinden 16 gün..
    9. Türk damgası! 100 iş adamı ile Irak'a..
    10. Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını..
    11. MHP tam kadro sahaya iniyor!
    12. ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra..
    13. Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
    14. Anket yapıldı! Milletten tam destek..
    15. CHP'li belediyeden halka değil kendine..
    16. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    17. Ayvalık Polisi FETÖ’cülere ve..
    18. Çakmak gazı çekerken yaktıkları sigara..
    19. Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç..
    20. Atatürk büstünün bakımsız hali tepki..
    21. Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında..
    22. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    23. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    24. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    25. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    26. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    27. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    28. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    29. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    30. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi