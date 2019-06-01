Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.01 Haziran 2019 Cumartesi 09:55
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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