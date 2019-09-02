Pençe Harekatı'nda el yapımı patlayıcılar imha edildi Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 EYP ile bir mayın ve 31 havan mühimmatı yerinde imha edildi.

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