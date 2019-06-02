Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha öldürüldü. Operasyonun başladığı günden itibaren etkisiz hale getirilen terörist 27 oldu.02 Haziran 2019 Pazar 10:07
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
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