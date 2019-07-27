Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

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