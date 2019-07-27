Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:55
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.
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