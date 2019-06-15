Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi15 Haziran 2019 Cumartesi 17:20
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.
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