Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi15 Haziran 2019 Cumartesi 14:29
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 49 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğu belirtildi.
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