Pençe Harekatı’nda 43 terörist etkisiz hale getirilirken, hedefler imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında 43 PKK’lı etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait mayın, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında bu güne kadar toplamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın / EYP’nin tespit edilerek imha edildiğini ve teröristlere ait 74 mağara ile sığınağın da kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlere ait sığınaklarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatında; harekatın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekat kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."