Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.
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