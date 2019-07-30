Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi- Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu30 Temmuz 2019 Salı 14:51
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
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