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Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu- Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64'e yükseldi

14 Temmuz 2019 Pazar 10:12
Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.

Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:12
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