Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu- Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64'e yükseldi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu. Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

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