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Pençe Harekatı'nda 15 günde 100 sığınak imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 gündür devam eden Pençe Harekatı'nda 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi- Operasyonlarda 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 77 mayın/EYP imha edildi

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Pençe Harekatı'nda 15 günde 100 sığınak imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 gündür devam eden Pençe Harekatı'nda 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar, zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristler ile kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Harekatta 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken 15'inci gününde 24 mayın/EYP daha tespit edilerek imha edildi. Böylece bugüne kadar imha edilen mayın/EYP sayısı 77 oldu.

Harekatın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklarda, 10 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6 bin 693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin 200 kilo patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe harekatı

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