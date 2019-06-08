Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı'nda 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı- Operasyonlarda 53 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği belirtildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı'nda 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında, 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği bildirildi.

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