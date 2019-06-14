0553 313 94 23

Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve sığınak imha edildi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor.

14 Haziran 2019 Cuma 12:30
Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve sığınak imha edildi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor.


27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şuana kadar toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 118 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.


Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 12 adet AK-47 piyade tüfeği, 9880 AK-47 mühimmatı,664 BKC mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 17 RPG-7 roketi, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 13 el bombası, 3250 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli sebebi rip akıntısı”
    1. Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli..
    2. "Gelecekte tek tedavi yöntemi kök..
    3. AFAD’dan üniversite personeline yangın..
    4. Taşköprü’de Kabare Tiyatro gösteri..
    5. ASEV’in Batı Müziği konserine yoğun..
    6. Mahkeme önünde Assange için protesto
    7. (Özel) Anne ayı, orman işçilerini..
    8. Kazaya giden jandarma ekibi araçta..
    9. Moldovalı kukladan ABD’ye Kudüs rüşveti
    10. GRAFİKLİ - Almanya'da İslamofobik..
    11. TSYD’den İHA’ya ödül
    12. Emekli maaşı farklı şube kesintisi..
    13. IAAPA Expo Asia Fuarı’nda Polin..
    14. Eskişehir’in yıldızları parlıyor
    15. Kadirov, sosyal medya kullanıcılarını..
    16. Fas'taki İslami kuruluştan..
    17. Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş..
    18. Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki..
    19. İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da..
    20. İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek..
    21. Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen..
    22. Tütüncü çiftinin karne sevinci
    23. Başarının göstergesi karne değil
    24. Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve..
    25. Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan..
    26. TSKB’den rüzgar enerjisine destek
    27. "Eksperliği sigorta sektörünün..
    28. Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah..
    29. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    30. Bu imam başka imam
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'