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Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz’ün cenazesi, memleketi Ayaş’ın Ferruz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 22:04
Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde defnedildi

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz’ün cenazesi, memleketi Ayaş’ın Ferruz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Hakkari’de Pençe Harekatı’na katılan ve üs bölgesine döndüğü sırada askeri araçla kaza geçirerek şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz’ün cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’de kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan Ferruz köyüne getirildi. Cenazenin köye getirildiği sırada şehidin akrabalarından fenalaşanlar oldu.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz’ün cenazesi, köyde düzenlenen ve vatandaşlar ile komutanların katıldığı törenin ardından dualar eşliğinde Ferruz Köyü Mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:04
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