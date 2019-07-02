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TSK’nın Pençe Harekâtı İran sınırına dayandı

TSK tarafından düzenlenen ve teröristlerin başlarını dahi çıkaramadığı Pençe Harekatı, Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesini İran sınırına kadar yaklaşık 30 km’lik bir alanı kuşattı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:09
TSK’nın Pençe Harekâtı İran sınırına dayandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’a düzenlediği Pençe Harekâtı ile girdikleri mağaralardan kafalarını dahi çıkaramayan teröristler, hilal şeklinde çevrilerek etkisiz hale getirilmeye başlandı. Daha önce Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi böl, Parçala, temizle taktiği ile hareket eden Mehmetçik, Pençe harekâtının 1. Etabı olan, Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesini İran sınırına kadar yaklaşık 30 km’lik bir alanı kuşattı. Irak’ın kuzeyinde, Türkiye/İran sınırında sıkışan teröristler bölgeden çıkmak için yol ararken, bir kısmının İran bölgesindeki PKK’nın diğer bir kolu olan, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi'ne (PJAK) katıldıkları ileri sürüldü. Pençe harekâtının karadan yapılan bölümünde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60’a yükselirken, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak devam eden hava harekâtında Zaho, Haftanin, Avaşin, Metina, Zap,Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 54 terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütüne verdirilen kayıp 114’e yükseldi.

PKK yalana başvuruyor

PKK yayın organlarında ise Pençe Harekâtı’na yönelik algı oluşturma çabaları dikkat çekiyor. PKK yayın organları, etkisiz hale getirilen terörist sayısını düşük gösteren haberlerin yanı sıra, Mehmetçiğin sözde sivillere saldırdığı yalanlarıyla dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Buna karşın, TSK’nın harekât sırasında sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldığı, tek bir sivilin burnun dahi kanamaması için birliklerin uyarıldığı öğrenildi. Diğer yandan; Irak Büyükelçiliği MaslahatgüzarıDışişleri Bakanlığı’na çağrılarak “PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden Irak hükümetince yapılan açıklamanın kabul edilemez bulunduğu” bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:09
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Kuzey Irak
  3. Pençe Harekâtı
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı harekatı
  6. Mehmetçik
  7. Hakurk bölgesi
  8. Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK)
  9. Zaho
  10. Haftanin
  11. Avaşin
  12. Metina
  13. Zap
  14. Hakurk
  15. Kandil
  16. PKK
  17. Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
  18. Dışişleri Bakanlığı

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