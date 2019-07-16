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Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK’nın 177 mağara ve sığınağı imha edildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

16 Temmuz 2019 Salı 15:56
Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK’nın 177 mağara ve sığınağı imha edildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. 27 Mayıs’ta başlayan ve Pençe-2 Harekâtı ile kapsamı genişletilen operasyonlarda PKK’lı teröristler, örgüte ait sığınak, barınak ve mağaralar ile el yapımı patlayıcılar ve mayınlar teker teker temizleniyor.


Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs tarihinden beri toplam 153 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 177 mağara ve sığınak da içerisindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.


Mağara ve sığınaklarda; 1 TOW tanksavar füzesi, 1 SA-7 hava hedeflerine karşı kullanılan füze, 4 RPG-7 roket, 1 Doçka makineli tüfek, 3 Keskin Nişancı Silahı (KNS), 6 BKC makineli tüfek, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 21 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 A-4 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 32 el bombası, 3.557 kilogram amonyum nitrat, 6 Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Katyuşa Mühimmatı, 10.044 adet Doçka mühimmatı, 6.414 BKC makineli tüfek mühimmatı, 286 uçaksavar mühimmatı, 12.158 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 42 havan mühimmatı, 13 top mühimmatı, 25 M-16 mühimmatı, 54 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 antitank mayını, 13 antitank roket mühimmatı, 52 sevk fişeği, 1 Yaesu sabit merkez telsiz, 2 Yaesu el telsizi, 9 dizüstü bilgisayar, 18 jeneratör, 107 tüp, 1 paratoner, çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:56
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