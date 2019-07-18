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Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
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