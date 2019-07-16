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Pençe Harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve EYP imha edildi- 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi

16 Temmuz 2019 Salı 16:01
Pençe Harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği, 177 mağara ve sığınağın da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, 153 mayın ve EYP imha edildi.

Ayrıca, 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:01
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe harekatı

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