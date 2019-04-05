Pence BMGK'deki Venezuela toplantısına katılacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gelecek hafta çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Venezuela'daki insani durumun görüşüleceği oturuma katılacağını söyledi.

Pence, Texas eyaletinin Houston kentinde yaptığı konuşmada, BMGK'nin gelecek hafta çarşamba günü Venezuela'daki insani durumun ele alınacağı oturumuna katılacağını açıkladı.

ABD'nin BMGK'de dünyaya Maduro’nun ''başarısız rejimini reddetme, Venezuela halkının yanında olma ve insani krize son vermek için yardım çağrısı'' yapacağını ifade eden Pence, Maduro hükümetine karşı bütün seçeneklerin ise masada olduğunu belirtti.

BMGK, gelecek hafta çarşamba ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki insani durumu görüşmek üzere toplanacak.

Öte yandan BM raporuna göre, Venezuela'da nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan 7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre ise Venezuela'daki krizden etkilenen ve insani yardıma ihtiyaç duyacak çocukların sayısının 1,1 milyona ulaşmasının bekleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki krizden ABD'yi ve uyguladığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

- Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido; kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış ve Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



