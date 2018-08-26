'Pence Başkanlık için tetikte bekliyor'
ABD Başkanı Trump’ın görevden azledilmesi için sürecin başlatılacağı söylentileri arasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence hakkında yazılan bir kitap gündeme bomba gibi düştü.26 Ağustos 2018 Pazar 09:54
“Gölge Başkan: Mike Pence Hakkındaki Gerçek” isimli kitaba göre, Pence, Trump’ın azledilmesi durumunda onun yerini alarak ‘tanrının istediği düzeni’ oluşturmak için tetikte bekliyor. Kitapta, Pence’in çocukluktan beri bir gün ABD başkanı olma hayali kurduğu iddia edilirken Trump’ın ‘Hıristiyanlık inancına’ oldukça ters bir hayat tarzı olmasına rağmen muhafazakâr bir Hıristiyan olan Mike Pence’in başkanlık yolunda kaderini ‘Trump’a bağladığı’ ifadesi yer aldı.
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