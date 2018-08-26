'Pence Başkanlık için tetikte bekliyor'

“Gölge Başkan: Mike Pence Hakkındaki Gerçek” isimli kitaba göre, Pence, Trump’ın azledilmesi durumunda onun yerini alarak ‘tanrının istediği düzeni’ oluşturmak için tetikte bekliyor. Kitapta, Pence’in çocukluktan beri bir gün ABD başkanı olma hayali kurduğu iddia edilirken Trump’ın ‘Hıristiyanlık inancına’ oldukça ters bir hayat tarzı olmasına rağmen muhafazakâr bir Hıristiyan olan Mike Pence’in başkanlık yolunda kaderini ‘Trump’a bağladığı’ ifadesi yer aldı.