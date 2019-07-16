Pençe-2'de mayın ve EYP'lerin imhası devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edildiği açıklandı16 Temmuz 2019 Salı 10:25
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında güvenlik güçleri tarafından mayın ve EYP'ler tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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