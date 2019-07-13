Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri ateş altına alındı
Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:20
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.
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