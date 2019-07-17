0553 313 94 23

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, 2 kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 adet gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta ise 2 el telsizi, 20 kilogram amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    1. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    2. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
    3. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
    5. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
    6. Patoloji taban puanları ve başarı..
    7. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    8. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    9. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    10. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    11. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    12. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    13. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    14. Bayburt Taşı tescillendi
    15. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    16. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    17. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    18. Avrupalı gençler Samsun’da
    19. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    20. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda