Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatında komandolar çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatında Komandolarımız; bir yeraltı sığınağında;

Bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası

1.142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış30 çuval (1500 kg) amonyum nitrat bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi.