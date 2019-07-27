0553 313 94 23

Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatında komandolar çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59
Pençe-2 Harekâtı’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatında komandolar çok sayıda mühimmat ele geçirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatında Komandolarımız; bir yeraltı sığınağında;


Bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası


1.142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış30 çuval (1500 kg) amonyum nitrat bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda
    1. Yaban ördekleri yavrularıyla Kars..
    2. Düzce Ziraat Odası fındık..
    3. Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar..
    4. İngiltere vizesi nasıl alınır?
    5. Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1..
    6. Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla..
    7. 18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde..
    8. Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona..
    9. 46 ülkeden fotoğraf kareleri..
    10. Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!
    11. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    12. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    13. Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık..
    14. İzmit’te köy yolları yenileniyor
    15. TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti..
    16. Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine..
    17. Sedat Kılınç:”Merkez Bankasının..
    18. Atletico Madrid, Real Madrid'e gol..
    19. Dünyada bulunan 90 çeşit madenden..
    20. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz